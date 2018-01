Bope foi acionado e retirou arteefato explosivo do posto de combustível

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado na madrugada desta segunda-feira (8), após bandidos armados terem deixado explosivos em um posto de combustível, no Bairro CPA 1, em Cuiabá.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os funcionários do estabelecimento comercial acionaram a Polícia Militar após dois bandidos armados cometerem um roubo no local.

Após render as vítimas, a dupla perguntou a respeito da chave do cofre, mas os funcionários informaram que não ficava guardada no local.

Os ladrões então pegaram vários explosivos que carregavam e tentaram explodir várias vezes o cofre, que fica ao lado da uma bomba de combustível.

Como não conseguirem, os criminosos fugiram levando a motocicleta e o celular de um dos funcionários.

A Polícia ainda fez rondas na região em busca dos bandidos, mas ninguém foi encontrado.

O local foi isolado e o Bope retirou o artefato.

De acordo com o BO, a motocicleta da vítima foi encontrada abandonada poucas horas depois, próximo ao local do roubo.