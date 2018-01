Cofre do banco foi arrombado por bandidos, que conseguiram fugir levando dinheiro

Bandidos invadiram uma agência do Banco do Brasil na madrugada desta segunda-feira (8), em Denise (211 km de Cuiabá), e fugiram levando dinheiro e armas.

Segundo a Polícia Militar da cidade, os ladrões conseguiram entrar na agência pelo teto do banheiro masculino e fizeram um "limpa".

A PM foi acionada após a empresa que monitora as câmeras de segurança do local perder o sinal de transmissão.

De acordo com a Polícia, os vidros foram quebrados, o alarme desativado e um cofre foi arrombado pela parte lateral.

Além disso, uma escada também foi encontrada na parte externa do local.

Conforme a PM, todas as câmeras do circuito de monitoramento interno foram viradas para a parede, o que impossibilitou a identificação do bando.

A princípio sabe-se que foram levados dois revolveres e uma quantia em dinheiro.

A Polícia Militar fez rondas na região em busca de suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

Ainda não se sabe quantos bandidos estão envolvidos na ação criminosa, nem a quantia levada por eles.

A Polícia Civil já está investigando o caso.