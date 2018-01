JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Tacílio da Luz Filho, de idade não informada, foi assassinado a tiros neste domingo (7), no Bairro Araés, em Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi executada com três tiros dentro da quitinete onde morava.

A Polícia Militar chegou ao local e encontrou a vítima caída em cima da cama. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou a morte.

Uma moradora de rua que estava com a vítima no momento do crime contou para vizinhos que mais de uma pessoa invadiu a quitinete no momento do crime. No entanto ela não soube passar as características de ninguém.

A Polícia Civil ainda tentou encontrar a testemunha, mas sem sucesso.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Capital e deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).