DA REDAÇÃO



Um foragido da Justiça há 18 anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na noite de domingo (7), em Rondonópolis (212 km ao Sul).

O suspeito S.E.S., 45, estava com a ordem de prisão decretada por estupro de vulnerável, ocorrido na cidade de Canarana (823 km a Leste).

O suspeito teve o mandado de prisão expedido, no ano 2000, acusado do estupro de sua enteada, D.N.O., na época com oito anos de idade.

O paradeiro do suspeito foi descoberto em um trabalho conjunto do Núcleo Investigativo Operacional (NIO) e Núcleo de Inteligência (NI), da Delegacia de Polícia de Alto Araguaia (415 km ao Sul).

Segundo as investigações, S.E.S. vivia tranquilamente em Rondonópolis e frequentava uma Igreja Evangélica no bairro Vila São Sebastião, onde foi localizado e preso pelos policiais civis.

Participaram da ação de cumprimento da ordem judicial, a equipe plantonista da 1ª Delegacia de Polícia e o Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Rondonópolis, com apoio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Jaciara.