DA REDAÇÃO



Dois homens apontados como autores do homicídio ocorrido na noite de domingo (7), em Barra do Garças (509 km a Leste), foram identificados e presos pela Polícia Judiciária Civil, poucas horas após o crime.

J.R.M.L. e E.T.S., foram autuados em flagrante por homicídio qualificado.

O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte, nas proximidades do Auto Posto Dracenão.

Na ocasião, a vítima Roberto de Sousa Oliveira, 44, foi atingido por várias perfurações de faca na região do tórax, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

Imediatamente, os policiais civis coordenados pelo delegado, Joaquim Leitão Júnior, iniciaram diligências para elucidar o crime.

A vítima era natural do Estado do Piauí, e assim como seus executores, estava em Barra do Garças, para trabalhar em uma construtora, responsável pela obra do Supermercado Atacadão.

Conforme apurado, logo após o homicídio os dois suspeitos foram até as suas residências, onde arrumaram as malas com intuito de fugir.

No entanto, os acusados foram identificados e presos pelos investigadores da Delegacia de Barra do Garças antes da fuga.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com J.R.M.L. a faca supostamente utilizada para executar a vítima.

Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, onde em interrogatório, assumiram a autoria do homicídio, alegando o motivo de um desentendimento pessoal entre eles e a vítima.

Após serem ouvidos, J.R.M.L. e E.T.S., foram autuados por homicídio qualificado pelo motivo fútil e concurso de pessoas.

O delegado de polícia Joaquim Leitão Júnior, representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, e subsidiariamente pelo mandado de prisão temporária dos envolvidos, que ficarão recolhidos à disposição da Justiça.

Os acusados foram encaminhados à Cadeia Pública, local ficando a disposição do poder Judiciário.