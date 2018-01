BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um homem não identificado foi espancado com um pedaço de madeira na tarde desse domingo (7), em Nova Ubiratã (500 km ao Norte de Cuiabá). A agressão foi filmada por uma testemunha e viralizou na internet.

Segundo a Polícia Militar, o agressor, de 50 anos, estava consumindo bebida alcóolica com a vítima, próximo à praça central da cidade, por volta das 17h.

Em determinado instante, houve um desentendimento entre os dois.

A imagem mostra o momento em que um homem, com um pedaço de pau, sai correndo atrás do outro.

Logo depois, é possível ver que o que fugia também se armou com um pedaço de madeira. Em seguida, ele dá um golpe na cabeça do homem, que cai no chão.

Não satisfeito, o agressor bate novamente na vítima desacordada até que um homem consegue impedir as agressões.

Ainda conforme a PM, o suspeito foi preso logo após o crime.

A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Sorriso.

Veja as imagens: