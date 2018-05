DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

A casa de uma vereadora da cidade de Nobres (a 151 km de Cuiabá) foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (09), quando ela participava do velório do próprio marido.

As informações repassadas pela Polícia Militar dão conta que, por volta das 2h30, a parlamentar Zilmai Ferreira de Jesus deixou o velório por alguns instantes e foi até sua casa, no Bairro Jardim Petrópolis, buscar um colchão.

Neste momento, ela se deparou com dois criminosos, que, ao notarem a presença da proprietária entrando no imóvel, fugiram pulando o muro dos fundos.

De acordo com Zilmai, os criminosos levaram várias joias de sua propriedade.

A PM foi acionada pela vítima. Na casa foram encontrados chinelos e a camiseta dos criminosos. No entanto, a dupla conseguiu fugir e, até o momento, não foi encontrada.

Sequestro

Em março deste ano a parlamentar teve sua casa invadida por criminosos e Zilmai Ferreira chegou a ser sequestrada.

Os ladrões pegaram o veículo da vereadora. De acordo com informações da vítima, os assaltantes a obrigaram a ir com eles até a empresa dela, onde eles pretendiam roubar dinheiro e dinamites, mas ela disse que não havia dinamites no local. E então eles levaram R$ 2,5 mil.

Após o roubo, eles fugiram com ela em direção à Capital. A vereadora só foi liberada pelos criminosos na Avenida Antartica, próximo ao Rodoanel.