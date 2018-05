O crime acontece por volta das 21h30 no Bairro Primavera 3

Um jovem de 17 anos – que não teve sua identidade divulgada – foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (08), em Primavera do Lesta (a 239 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 21h30, no Bairro Primavera 3. A vítima estaria andando na rua quando foi alvejada pelos disparos.

A PM foi acionada por moradores do local, que ouviram dos disparos. As causas do crime ainda não foram divulgadas.

Segundo informações do site Agora MT, a vítima seria conhecido da Polícia por supostos crimes cometidos na cidade.

A Perícia Oficial Técnica (Politec) esteve no local e deu início aos trabalhos investigativos. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.