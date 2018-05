DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Porto Alegre do Norte (a 1.125 km de Cuiabá) prendeu em flagrante e indiciou por tortura uma mulher de 35 anos suspeita de agredir o enteado de 5 anos.

A denúncia foi recebida na segunda-feira (07) após o Conselho Tutelar ser chamado pela diretora da escola que o menino frequenta. O relato afirmava que a criança apresentava sinais de maus-tratos e que o menino havia contado que a madrasta se irritou por ele ter deitado na cama dela.

Em verificação da denúncia, os policiais civis observaram que o menor possuía diversas lesões aparentando ser provenientes de espancamento. A prisão em flagrante de E.I.F, 35, aconteceu no mesmo dia da comunicação da denúncia do Conselho Tutelar.

A criança foi encaminhada à perícia médica e, após o exame de corpo delito, o médico perito concluiu que as agressões causadas ao menor foram cruéis devido à desproporcionalidade da força aplicada e pela quantidade de lesões causadas pelas unhas e cinto.

O delegado Marcello Maidame, que presidiu o auto de prisão em flagrante, afirmou que a suspeita, em interrogatório “confessou que bateu no enteado com um cinto e que não imaginava que as lesões tinham sido tão graves”.

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o menino já havia sofrido maus-tratos anteriores da própria genitora, que teria perdido a guarda dele. O pai da criança afirmou ter desconhecimento das agressões.

Após ser ouvida na delegacia, a suspeita foi indiciada pelo crime de tortura com pena prevista de 02 a 8 anos de reclusão. A detida foi encaminhada para audiência de custódia em Porto Alegre do Norte e a criança para um abrigo de menores no mesmo município.