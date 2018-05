DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

A mulher suspeita de participar da tentativa de assalto a uma joalheria no calçadão da Ricardo Franco, no dia (04), deve se apresentar a polícia nesta quarta-feira (09), em Cuiabá. O proprietário do estabelecimento acabou baleado na ação.

As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, que afirmaram que a mulher deverá prestar esclarecimentos sobre o crime ao delegado Eduardo Rizzoto, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

Flávio Faria Ribeiro, de 44 anos, foi atingido por dois tiros ao reagir ao assalto. Os disparos atingiram o rosto e a região do tórax do empresário. Ele segue internado no Pronto Socorro Municipal, onde já passou por uma cirurgia.

No dia do crime, o acusado de balear o empresário, identificado como A.F.B.S., de 23 anos, foi preso pouco após o crime, na região central.

Já a comparsa – que não teve sua identidade divulgada – conseguiu fugir com auxilio de um terceiro suspeito – ainda desconhecido – em um veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo usado na fuga foi encontrado carbonizado, mas não foram divulgados detalhes a respeito.

Ainda conforme a polícia, após prestar depoimento a mulher deve ser liberada devido ao fato de não existir, ainda, nenhum mandado de prisão expedido para ela. O caso ainda segue em investigação para identificar terceiro envolvido que participou do crime.