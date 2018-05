DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

O carro de um agente penitenciário foi alvo de um ataque na noite de terça-feira (08) em Confresa (a 1.170 km de Cuiabá).

O veículo, um Fiat Grand Siena, foi incendiado na frente da casa de um familiar do agente.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen), João Batista Pereira, a suspeita é que o ataque tenha sido executado por membros de facções criminosas.

O agente – que não teve sua identidade divulgada – é lotado na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte (a 1.143 km de Cuiabá).

No momento do ataque, ele foi alertado por uma vizinha de que seu veículo estava em chamas. Com a ajuda de um extintor, ele conseguiu apagar o fogo antes que o carro fosse totalmente consumido.

As polícias Militar e Civil foram acionadas. Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue em investigação.

Salve Geral

Um decreto de Salve Geral foi ordenado por membros da facção do Comando Vermelho em Mato Grosso contra todos os agentes penitenciários, após a morte de um detento na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

O detento Jesuino Candido da Cruz Junior, de 27 anos, alojado no raio 3 foi morto com um tiro na cabeça, supostamente disparado por um agente penitenciário durante um motim na unidade.

Desde então, pelo menos cinco ataques contra agentes já foram registrados no Estado.