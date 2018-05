DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Uma loja especializada na venda de produtos da Apple em Sinop (a 503 km de Cuiabá) foi alvo de criminosos na tarde de terça-feira (08), quando vários aparelhos foram roubados.

As informações repassadas pela Polícia Militar dão conta que o crime foi praticado por um homem identificado pelas iniciais J.P.J., de 23 anos, que foi preso horas após o crime.

Pelo menos 30 aparelhos celulares foram levados da loja Iphone e Cia. No momento do crime, o assaltante rendeu os funcionários - alguns deles foram trancados em uma sala enquanto uma funcionária era usada para pegar os aparelhos mais caros da loja, que estariam dentro de um cofre.

Após o roubo, o ladrão fugiu em uma motocicleta.

Conforme as investigações da Polícia, o crime teria sido orquestrado com auxilio de uma funcionária da loja - que foi presa na manhã desta quarta-feira (09) - e seus irmãos e tios, que não foram encontrados.

Após o crime, J.P.J. teria se encontrado com o irmão da funcionária, nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), da cidade, onde os aparelhos e a arma utilizada no crime foram entregues a ele, para esconder.

O irmão da suspeita se encontrou com J.P.J., na companhia de um tio dele, em um Fiat Uno branco.

No momento da prisão, J.P.J. estava próximo da residência dos outros suspeitos. Até o momento, os aparelhos roubados não foram encontrados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.