DA REDAÇÃO



Por pouco a atitude de ex-mulher não acaba em tragédia. A suspeita J.J.M., 31 anos, armada com um revólver 38 contendo cinco munições, foi até a residência de J.P.S., 29 anos, no bairro Parque das Américas, em Várzea Grande, às 21h15 de terça-feira (08), onde se exaltou chamando pela vítima no portão. Em seguida disparou dois tiros contra a residência e ainda deixou roupas masculinas no local. Apesar de ninguém se ferir, o caso foi parar no Cisc do Parque do Lago.

Com os tiros, moradores acionaram a polícia do 4º Batalhão, que ao verificar com a proprietária da residência, J.P.S., foram informados de que a suspeita em um veículo Corolla preto foi até o local, gritou seu nome e na sequência, efetuou os tiros. Após ter deixado o local, a vítima foi até o portão onde localizou alguns pares de roupa masculina. Segundo a vítima, poderia ser a ex-mulher de seu namorado.

Após os disparos, a suspeita deixou o local e foi localizada no pátio do posto de combustível Papito. Estava dentro do veículo parado, quando foi abordada pelos policiais e demonstrou nervosismo ao ser indagada sobre o fato. Mesmo questionando a abordagem, obedeceu a ordem para que saísse do veículo. E admitiu ter ido até a residência de J.P.S. onde efetuou dois tiros, mas alegou ter sofrido ameaças dias antes.

A arma, um revólver calibre 38, da marca Taurus com duas munições deflagrada, duas intactas e uma picotada foi localizada embaixo do banco do motorista. Diante dos fatos, a viatura retornou até a casa alvo dos tiros e solicitou que a proprietária fosse junto para a confecção do Boletim de Ocorrência, mas ela recusou-se acompanhar e disse que iria registrar o BO por conta própria. Mas forneceu os dados pessoais para que o Boletim número 2018.148526 fosse registrado.

Os reais motivos que resultaram da ação criminosa não foram esclarecidos. Já a suspeita foi conduzida ao Cisc Parque do Lago, sem lesões corporais, para as providências cabíveis.