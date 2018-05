DA REDAÇÃO



Uma quadrilha conhecida pela truculência e especializada em roubos a carros e casas na Região Metropolitana da Capital foi desarticulada e presa na tarde de quarta-feira (9) pela Polícia Civil.

A ação, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), prendeu três pessoas em flagrante no Bairro Bela Vista. Trata-se de D.J.A., de 24 anos, E.J.P.S., 23, e T.H.S.C., 19.

Com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 38, munições do mesmo calibre e de .40, um VW Voyage roubado, além de dinheiro, jóias, entre outros itens.

Os três suspeitos foram identificados como envolvidos no roubo à residência de uma professora no dia 21 de abril.

No roubo, os bandidos agiram com extrema violência com as vítimas, chegando a colocar uma arma de fogo na boca de uma criança de 8 anos de idade, ameaçando atirar caso ela não parasse de chorar.

Também, por diversas vezes, colocaram a professora em posições vexatórias para ameaçá-la, arrastando-a pelos cômodos da casa.

Conduzidos à delegacia, os acusados foram autuados pelos crimes de receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo e munições e associação criminosa.

Eles serão encaminhados para audiência de custódia nesta quinta-feira (10).

O caso segue em investigação pela Derrfva para identificar e prender outros integrantes da associação criminosa.