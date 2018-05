DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Campo Novo do Parecis (396 km a Noroeste) prendeu na manhã de quarta-feira (09) um ex-militar do Exército suspeito de integrar uma organização criminosa que teria agido em pelo menos cinco homicídios nos últimos meses.

Na manhã desta quinta-feira (10) a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizaram buscas e recolheram restos mortais das vítimas.

A investigação começou após a Polícia Civil tomar conhecimento do vídeo da execução de um homem em 1º de abril deste ano.

Um dos suspeitos foi identificado como J.E.A.S., 31. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão e de buscas, após pedido da Polícia Civil.

As investigações prosseguem no sentido de identificar e prender outros envolvidos que aparecem no vídeo.

De acordo com o delegado Adil Pinheiro de Paula, o suspeito é apontado como líder de uma facção criminosa que age na região. Ele é dono de duas borracharias e uma boate na cidade – com faturamente mensal declarado em R$ 22 mil.

"Na Delegacia, ele confessou com frieza os cinco homicídios - quatro consumados mediante execução e uma tentativa. Ele possui perfil psicológico diferente, não mostra arrependimento - inclusive comenta que as vítimas imploravam pela vida - e nenhuma preocupação em ir pra cadeia. Na verdade se vangloriava das mortes em grupos nas redes sociais com outros integrantes de facção criminosa", explicou o delegado.

Ele não confessa integrar organização criminosa, mas as investigações comprovam que ele atuava como o “disciplina” - o responsável por aplicar penalidades.

Em interrogatório na quarta-feira, ele afirmou matar pessoas que estavam cometendo roubos e furtos na região. Justificou que a maioria dos mortos eram usuários de drogas e suspeitos da prática de pequenos furtos e roubos. Segundo a Polícia, conta que atuava como uma espécie de justiceiro que só fez bem para a sociedade ao retirar "esse pessoal de circulação", em suas palavras.

No entanto, conforme explica o delegado, esse argumento é uma estrategia da facção criminosa a que José pertence, para "dominar" o submundo do crime (especialmente o tráfico de drogas), conseguindo poder gradativo em busca de controle e poder de uma área inteira.

Em uma fotografia, ele aparece posando, fazendo gesto com as iniciais de uma facção criminosa (de origem carioca) e segurando ossos dos cadáveres de pessoas mortas por ele.

Os corpos foram localizados em área rural na manhã desta quinta-feira (10).