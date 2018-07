Rafael Morais Garcia era formado em educação física e Marília Camargo Carvalho havia concluído o curso de medicina na sexta-feira (6).

E, por volta das 6h, ele se jogou do prédio.

De acordo com informações da perícia, o jovem matou a namorada por asfixia no início da madrugada.

Ainda segundo a perícia, foram recolhidos para análise computadores, celulares, documentos e as imagens do circuito-interno do prédio, que mostram o rapaz circulando pelo elevador e corredores durante a madrugada.