DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Um traficante - de identidade ainda não divulgada - foi encontrado com a cabeça esmagada na madrugada desta segunda-feira (09) em uma obra inacabada do Governo do Estado, em Primavera do Leste (a 239 km de Cuiabá).

Consta no boletim de ocorrência que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por dois usuários de droga por volta das 3h30, no prédio inacabado do Cefapro (Centro de Formação de Professores).

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram a vítima com lesões do lado esquerdo da cabeça. A Polícia Militar foi acionada.

As testemunhas disseram que foram até o local comprar entorpecentes da vítima, mas quando chegaram ao local o encontraram ensanguentado e agonizando.

Com isso, eles foram até um telefone público e acionaram a ambulância. A Perícia Oficial Técnica (Politec) esteve na cena do crime.

A PM informou que o local, por estar abandonado, vem sendo utilizado por usuários para consumo de droga. O homicídio é investigado pela Polícia Civil da cidade.