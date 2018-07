DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Dois homens identificados pelas iniciais M.A.P., e V.B.S., de 18 anos, foram presos em flagrante no final da tarde de domingo (08) após tentarem explodir caixas eletrônicos de uma agência do Bradesco no município de União do Sul (a 689 km de Cuiabá).

A Polícia Militar foi informada sobre a tentativa de furto por volta das 16h40 na agência que fica no Centro da cidade. Quando os militares chegaram ao local, foram recebidos pelos criminosos à tiros.

A dupla invadiu a agência e chegou a explodir um dos caixas eletrônicos, mas não teve acesso ao dinheiro.

Com a chegada dos militares, a dupla tentou fugir em alta velocidade em uma motocicleta e foi perseguida.

Durante a fuga, os suspeitos atiravam contra a viatura. Momentos depois, eles perderam a direção da moto e caíram próximo de uma região de mata.

Os assaltantes correram em direção à mata, que foi cercada pela PM. A dupla chegou a ser interceptada próximo à Rua 5, ainda na região central. V.B.S., foi preso e, com ele, foi encontrada uma pistola .40.

Já M.A.P. foi pego, fugiu novamente em meio à mata, mas acabou preso pelos militares. Em checagem da motocicleta, foi constatado que seria de uma pessoa da cidade – de identidade não divulgada.

Na casa dela, a polícia encontrou uma mala de propriedade do V.B.S., onde foram encontrados pelo menos 5 emulsões de dinamite.

A mulher foi levada a delegacia juntamente com os suspeitos para as providências cabíveis.