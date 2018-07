O Bitcoin é a mais famosa das "moedas virtuais" , que não são reguladas por bancos centrais nem existem fisicamente - não há cédulas circulando, por exemplo. Os líderes da quadrilha eram empresários que intermediavam a compra no Brasil e no exterior.

Uma segunda forma de transportar a cocaína era via exportadoras de fachada. Empresas alegadamente de materiais de construção eram abertas com o objetivo de facilitar o negócio.

Rota internacional

O mar foi o principal meio usado para transformar o Brasil em trampolim na rota internacional da cocaína. De acordo com os envolvidos na operação da Polícia Federal considerada a maior já realizada no Rio de Janeiro no combate ao tráfico internacional de drogas no Rio, a quadrilha desmantelada nesta segunda-feira (9) não visava ao mercado interno.

“Eles utilizam o estado do Rio de Janeiro como corredor do tráfico de drogas, corredor de drogas para o abastecimento do mercado exterior. Então o Rio de Janeiro não é um entreposto, a droga não fica armazenada aqui pra essa finalidade. Ingressa pelo Brasil pela via terrestre, tanto isso foi identificado no curso das investigações, outras apreensões foram realizadas, e segue como destino para os portos para ir para o exterior. Não é para abastecer o mercado interno”, explicou Thome.

Segundo os investigadores, o entorpecente chegava ao Rio por via terrestre, vindo dos principais produtores da América do Sul, que são Colômbia, Peru e Bolívia; na capital fluminense, era embarcada em portos.

“Esse tipo de modal utilizado por essas quadrilhas é o quem tem viabilizado os maiores, as maiores apreensões de droga. Então, esse braço da quadrilha que se utiliza dessa ferramenta, do uso de contêineres é a maior via de envio de drogas para o exterior. Daí a importância desse trabalho realizado na manhã de hoje”.

"Identificamos a criação de empresas fraudulentas para a criação de cargas para essa logística. Tem empresas que foram usadas cargas lícitas e outras criadas para isso", explicou Thome.

Para rastrear o caminho, a PF e Receita Federal usou um expediente conhecido como ação controlada. Os agentes identificavam a presença de drogas nos contêineres mas deixavam a carga passar. No destino, ela era apreendida. "Chamou a atenção que, em muitos casos, a droga estava bem na entrada do contêiner, era bem fácil perceber", destacou Ricardo Lomba, delegado da Alfândega do Porto do RJ. Os agentes destacaram a importância da colaboração com autoridades na Europa para definir a cadeia logística da quadrilha. "Essas quadrilhas não obedecem fronteiras e estão em vários países", disse Thome. Quadrilha simulava exportação Ao longo do monitoramento, os policiais descobriram que rotineiramente os suspeitos se reuniam em São Paulo, mas também foi observado o deslocamento do bando para os estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia. As práticas adotadas pela quadrilha eram de contaminação de contêiner ou processo de exportação simulado. Na contaminação de contêiner, a empresa exportadora não tem conhecimento de que sua carga será utilizada para transporte de cocaína, já que a mercadoria é violada (os lacres eram rompidos e posteriormente colocavam outros) em vias de ser embarcada para o país de destino. Na exportação simulada, os suspeitos construíam um cenário de exportação com aparência de legalidade, mas já com intuito de envio de entorpecente no meio de carga. As investigações, em conjunto com a Receita Federal, levaram um ano. Ao longo deste tempo, foram apreendidas cerca de quatro toneladas de cocaína em portos do Rio, Vitória, Santos, Salvador e Suape pertencentes à quadrilha desmantelada nesta segunda (9). Drogas também foram retidas nos portos da Antuérpia, na Bélgica; em Gioia Tauro, na Itália e Valencia, na Espanha. Desde o começo de 2018, foram apreendidas 32 toneladas de cocaína pela Polícia Federal. Destas, 15 toneladas foram apreendidas em portos. Ação especializada Investigadores descobriram que a quadrilha não só tinha contato internacional, como também adquiriu ampla experiência de importação e exportação. Havia logística própria e conhecimento fiscal e financeiro para operar através de empresas brasileiras e de fora do país. O bando escolhia um contêiner cuja carga original chamasse pouca atenção dos fiscais, como de materiais de construção. O dono do contêiner e o contratante da remessa nada sabiam. O lacre original era arrombado e substituído por até três semelhantes, de modo a rastrear a transação. Antigoon é uma referência a uma lenda sobre a origem do nome da cidade de Antuérpia, na Bélgica, principal destino da droga na Europa. Segundo a lenda, um gigante chamado Antigoon cobrava valores de quem atravessasse o Rio Escalda e cortava uma das mãos daqueles que se recusassem a pagar. Antigoon foi morto por um jovem chamado Brabo, que cortou a mão do próprio gigante e atirou-a ao rio. Daí o nome Antwerpen; do holandês hand (mão) e wearpan (arremessar). Informações sobre a quadrilha podem ser repassadas de forma anônima pela Ouvidoria da Polícia Federal ou presencial, na Superintendência Regional do RJ, na Avenida Rodrigues Alves 1, Saúde (2203-4000). Fonte https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-e-um-dos-principais-corredores-para-o-trafico-internacional-de-drogas-da-america-do-sul-para-a-europa-diz-pf.ghtml

De acordo com a polícia, a quadrilha escolhia contêineres que chamavam menos atenção de acordo com o interesse no destino da carga. Já no Porto do Rio, havia a "contaminação" do contêiner, com o rompimento do lacre, a colocação da droga e o fechamento com lacre semelhante.