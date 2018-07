Equipe da Politec identificou as marcas de tiro no corpo

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto com marcas de tiro na manhã de domingo (8) em uma estrada próxima a Paranaíta (846 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa passava pelo local e informou à PM que havia um rapaz caído no chão, provavelmente vítima de um acidente.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a moto ao lado do corpo da vítima, que estava coberto com um lençol.

Instantes depois, um homem se identificou como irmão do rapaz e disse que foi informado do acidente por testemunhas.

A Politec realizou a perícia e, no entanto, identificou cinco perfurações de tiros no corpo do jovem.

A equipe ainda constatou que a vítima foi assassinada na noite de sábado (7), por volta das 22h30.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.