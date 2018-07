BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 32 anos foi presa após esfaquear seu marido na noite de domingo (8) no Bairro Mangabeira, em Várzea Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima - de 28 anos - relatou que a esposa chegou em casa embriagada, por volta das 19h40.

Ela estava com o filho do casal de um ano no colo e passou a ameaçar o companheiro.

Pouco depois, a mulher pegou uma faca, deixou o filho cair no chão e atacou o marido. Ele ficou com as mãos e braços feridos.

O homem, então, saiu correndo de casa e conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que chamara a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, a agressora ainda tentou resistir à prisão. Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes.

Na delegacia, o marido ainda informou que a esposa é usuária de drogas e maltratava o filho do casal.

Ainda conforme o B.O., a criança estava com diversas marcas vermelhas pelo corpo.