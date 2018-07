Os militares conseguiram prender o suspeito ainda próximo do local do crime

Um homem identificado pelas iniciais A.S.A., de 22 anos, foi preso na noite de segunda-feira (9), após esfaquear uma pessoa durante uma tentativa de assalto no Bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

Segundo boletim de ocorrência, ele teria abordado a vítima na porta de casa. Ao anunciar o assalto, o criminoso exigiu que a pessoa entregasse o celular e dinheiro.

No entanto, a vítima – que não teve sua identidade divulgada – se recusou a entregar seus pertences. Neste momento A.S.A. passou a esfaqueá-la.

A vítima foi atingida por três golpes. Após a tentativa de homicídio, o assaltante fugiu.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso (Ciosp).

Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda em um estabelecimento comercial próximo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a encaminhou para o hospital.

Em conversa com os policiais, a vítima afirmou que estava sendo seguida pelo suspeito desde o Bairro Parque Sagrada Família até sua residência.

Os militares conseguiram prender o suspeito ainda próximo do local do crime. Ele ainda estava com faca usada no crime. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.