DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Bandidos invadiram uma unidade da rede varejista de eletrodomésticos Martinello, na madrugada desta terça-feira (10), em Cuiabá.

Militares do 1º Batalhão, que estavam em rondas pelo Bairro Jardim das Américas, foram acionados sobre o crime por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso (Ciosp) por volta de 1h30.

A PM foi até a loja, que fica na Estrada do Moinho, e encontraram a porta principal de aço arrombada e a segunda de vidro quebrada. Lá os militares ainda encontraram uma marreta, que foi utilizada pelos criminosos.

Os policiais fizeram uma varredura no local, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. No entanto, encontraram três televisores no estacionamento da loja. Possivelmente, os bandidos não conseguiram levá-las a tempo.

A reportagem apurou que alguns aparelhos de televisão foram levados.

A gerência da loja ainda não registrou um boletim de ocorrência sobre o furto. Até o momento ninguém foi preso pelo crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.