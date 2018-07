Objetos apreendidos com os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Quatro homens foram presos com uma pistola e um colete à prova de balas com distintivo da Polícia Civil na segunda-feira (9), na Rodovia Emanuel Pinheiro, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que um grupo armado estava trafegando em um Prisma sentido Chapada.

Pouco depois, os policiais localizaram o veículo em alta velocidade. A viatura emitiu sinais luminosos e os suspeitos pararam o carro.

No momento em que os jovens desciam do automóvel, um dos passageiros arremessou um objeto em um matagal. Na revista pessoal, nada foi encontrado.

No entanto, ao realizar buscas no local, os militares encontraram uma pistola calibre .380 com 10 munições.

Dentro do carro, os PMs localizaram um colete balístico com a capa da Polícia Civil.

O grupo foi encaminhado para a Central de Flagrantes.