Materiais apreendidos eram utilizados para realizar jogo do bicho

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Quatro homens foram detidos pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) acusados de promover o jogo do bicho em Cuiabá. A apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira (10), no Centro da Capital.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu uma denúncia de que havia um lugar onde estava sendo feita a clonagem de cartões de crédito. No entanto, os policiais descobriram que se tratava de um ponto de jogo do bicho.

A GCCO apreendeu 50 máquinas usadas nas apostas no local da denúncia e deteve três homens.

Pouco depois, os policiais foram até um estacionamento na Rua Barão de Melgaço, onde encontraram diversos materiais de anotações, além de dinheiro cujo valor não foi informado.

Neste estacionamento, mais um suspeito foi detido e levado para a delegacia.

Por se tratar de um termo circunstanciado de ocorrência – infração de menor potencial, já que o jogo é contravenção –, os suspeitos seriam ouvidos e liberados em seguida.

As máquinas apreendidas são semelhantes às utilizadas para compras no crédito e débito. Elas substituíram o talonário tradicional, que era preenchido a mão.

Entre o material apreendido, também havia duas cópias do livro "O Maravilhoso Mundo dos Sonhos", que trata da interpretação de sonhos.

Reinado

A apreensão mostra que o jogo do bicho permanece atuando em Mato Grosso, ainda que timidamente, mesmo após a prisão do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, que comandou a atividade por décadas no Estado.