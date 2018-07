A Deddica apura outros crimes do "maniaco da moto"

DA REDAÇÃO



Um homem identificado como C.M.S., acusado de estuprar ao menos oito menores de idade, foi preso na segunda-feira (9), enquanto realizava visita no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá.

O suspeito é acusado de estuprar crianças a caminho de escolas na Capital. Ele foi interrogado na terça-feira (10) e confessou a autoria de sete estupros - dos oito a ele atribuídos – e apontou com detalhes suas ações criminosas.

“As vítimas eram levadas para região da Ponte de Ferro, onde eram violentadas sexualmente e depois deixadas próximo às suas casas”, conforme consta em relatório policial.

Na representação pela prisão do suspeito, o delegado titular da Deddica, Daniel Lemos Valente, justifica se tratar de um maníaco “que age de maneira cirúrgica, em uma mesma região geográfica [Grande Morada da Serra: bairros Doutor Fábio, Novo Paraíso, região do Barreiro Branco, próximo ao lixão], que elegia como vítimas crianças dos sete aos 12 anos de idade em situação de vulnerabilidade e desacompanhadas dos responsáveis”.

Em algumas oportunidades o suspeito oferecia para as crianças pequenas quantias em dinheiro ou presentes para que subissem em sua moto. Em algumas vezes, ele chegou a ameaçar e até agredir para que as vítimas seguissem com ele.

Histórico

O acusado era procurado desde 2014, quando começou a fazer suas vítimas em Cuiabá, prosseguindo nos anos seguintes.

De acordo com a Polícia Civil, em razão da idade precoce das vítimas, e a dificuldade delas de apontar detalhes que auxiliassem os trabalhos de investigação, a identificação do suspeito foi dificultada.

Um retrato falado do estuprador chegou a ser divulgado pela Polícia Civil e isso auxiliou nos trabalhos de identificação.

Em 2018, ele agiu novamente. Na ocasião, a vítima relatou que ele usava a camisa de uma empresa de turismo que fechou suas portas no ano passado.

A equipe de investigadores da Deddica localizou a antiga proprietária, que forneceu a lista dos funcionários do estabelecimento, possibilitando a identificação do acusado.

Foram localizadas e apreendidas em posse do suspeito a camiseta da empresa de turismo, bem como a motocicleta Titan Preta utilizada por ele para abordar as vítimas.

O criminoso foi encaminhado para audiência de custódia, onde a prisão temporária foi convertida em preventiva.

O suspeito possuía outros dois mandados de prisão em aberto na cidade de Campo Grande (MS), os dois por estupro, sendo um deles contra uma vítima criança.

Mais vítimas

Em razão da potencialidade criminosa do investigado, de acordo com o delegado Daniel Lemos Valente, o apelo é para que pais que tiveram filhos vítimas de outros delitos sexuais na região metropolitana procurem a Deddica.