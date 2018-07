A Polícia Militar foi alertada do assalto, mas ninguém foi preso

DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Criminosos armados roubaram uma caminhonete modelo Mitsubishi na noite de terça-feira (10), após renderem o ex-procurador de Rondonópolis (218 km de Cuiabá), Nivaldo Garcia do Carmo.

O crime ocorreu no bairro Jardim Monte Líbano por volta das 21h20.

Segundo o boletim de ocorrência, o ex-procurador havia acabado de chegar em seu estabelecimento comercial quando três homens em duas motocicletas se aproximaram.

Os suspeitos desceram dos veículos e anunciaram o assalto. Neste momento, eles exigiram a chave da caminhonete e ainda subtraíram R$ 237,50 do caixa do local.

Eles fugiram depois com a caminhonete e as motos. A Polícia Militar foi informada do assalto mas, até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.