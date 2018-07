Foram encontradas no carro 50 cartelas do jogo e máquinas que imprimiam as apostas

DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Dois homens identificados pelas iniciais J.M.S.J., de 32 anos, e J.F.A., de 48, foram detidos na tarde desta quarta-feira (11) por envolvimento com o jogo do bicho, no Município de Barra do Bugres (a 169 km de Cuiabá).

O flagrante foi realizado por volta das 14h30, durante uma abordagem da Polícia Militar a um veículo.

Os militares realizavam rondas quando suspeitaram da dupla no veículo. Durante abordagem, foram encontradas no carro 50 cartelas do jogo e máquinas que imprimiam as apostas.

De acordo com a PM, os suspeitos são responsáveis por realizar as apostas, recolher e distribuir o dinheiro. No carro ainda foi encontrada a quantia de R$ 948.

As informações são de que a dupla integra uma organização criminosa que explora o jogo do bicho em vários pontos da cidade e ainda em Nova Olímpia (a 207 km de Cuiabá).

Ainda conforme os militares, um caderno de contabilidade foi apreendido em posse dos suspeitos. Além de um cheque no valor de R$ 400, celulares e um tablete.

Outras apreensões

Na terça-feira (10), 50 máquinas usadas nas apostas haviam sido apreendidas em Cuiabá. A ação foi realizada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), onde quatro homens foram detidos.

A apreensão mostra que o jogo do bicho permanece atuando em Mato Grosso, ainda que timidamente, mesmo após a prisão do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro, que comandou a atividade por décadas no Estado.