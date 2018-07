DA REDAÇÃO



A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12) a Operação Harlem, para combater o tráfico de drogas na região do Araguaia.

Participam da ação 44 policiais, que cumprem nos municípios 13 mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária, 12 mandados de busca e apreensão, além de sequestro e bloqueio de bens dos investigados.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual da Comarca de Aragarças (GO), onde parte dos mandados são cumpridos. A operação também acontece em Barra do Garças.

As investigações tiveram início em 2018, com quatro alvos inicialmente. No entanto, ao longo do trabalho policial, apurou-se o envolvimento de outras pessoas na associação criminosa, com tarefas específicas e individualizadas.

Dos 15 investigados já identificados, quatro já estão presos em decorrência do tráfico de drogas e outros crimes, como homicídio, etc.

O alvo principal e líder da associação foi preso recentemente por suspeitas de tentativa de homicídio, fato ocorrido ao longo da investigação.

O grupo é suspeito de praticar o comércio de cocaína, maconha, LSD e ecstasy numa “boca de fumo” em Aragarças, cuja responsabilidade, além do líder, fica a cargo de seu braço direito e de sua esposa (também alvo de prisão).

Outros investigados são fornecedores e distribuidores da droga, além dos transportadores, contando a associação criminosa com dois mototaxistas presos nesta data por fazerem a entrega de drogas para os clientes dos traficantes.

Estima-se que a associação para o tráfico movimentava anualmente mais de R$ 1 milhão.

O nome da operação faz alusão ao Bairro Harlem, palco do seriado da Marvel, Luke Cage, onde um traficante e líder de uma organização criminosa comanda o tráfico de drogas local. O bairro é situado na cidade de Nova York/EUA e é cortado pelos rios Hudson e Harlem.

Na Operação Harlem, o principal investigado é líder de uma organização criminosa que comanda o tráfico na cidade de Aragarças (GO), cidade cujas divisas também se dão por rios, o Rio Garças e o Rio Araguaia.