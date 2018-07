DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (12), suspeito de invadir uma casa e tentar estuprar uma mulher de 24 anos, no Jardim Industriário, em Cuiabá.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h. A informação era de que um homem teria invadido uma casa e passado a mão em uma mulher, enquanto ela dormia.

A vítima conta que estava em casa na companhia de seu pai, quando acordou após sentir a mão de alguém em seu corpo.

Em seguida, ao perceber que a vítima tinha acordado, o homem fugiu. Ela chamou pelo seu pai e os dois saíram na porta da casa para ver se encontravam o invasor.

A vítima afirmou que o abusador estava vestido uma camiseta vermelha e que seria negro. Quando chegaram na frente da casa, viram um rapaz com as mesmas características do criminoso que invadiu a residência.

A vítima e seu pai abordaram o homem e passaram a discutir com ele. Momentos depois ele saiu do local e retornou, já com outra roupa.

Quando os militares chegaram, questionaram o suspeito sobre a denúncia. Ele negou o crime. Sua tia, que também foi ouvida pela polícia, afirmou que ambos, momentos antes, estavam voltando do serviço.

Diante da suspeita, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, que vai investigar o caso.