Um homem ateou fogo em um carro em frente a um motel na cidade de Itumbiara, no sul de Goiás.

Ele achou que o veículo era de sua mulher. O crime ocorreu na terça-feira.

O homem ainda deixou um bilhete com o número para contato na recepção.

Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM) que o carro estava estacionado em frente ao motel e que o homem pensou que tratava-se do carro da esposa, foi quando ele quebrou o para-brisas e ateou fogo no veículo.

As informações são do portal Mais Goiás.

Após a ação, ele teria ido à recepção e deixado um número anotado para que a dona do carro entrasse em contato para o pagamento do conserto.

De acordo com o portal local, a mulher chegou a ligar para o homem, no entanto ele não atendeu às ligações. Ela então acionou a PM e, posteriormente, registrou o caso na 2º Delegacia de Polícia do município. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem ainda não foi identificado.

