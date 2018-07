DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Um homem de 44 anos, identificado como Ronaldo Neto da Silva, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (13) dentro de sua casa no Bairro Jardim Ouro Fino, em Cuiabá.

Moradores do bairro acionaram a Polícia Militar por volta das 2h20, após escutarem disparos de arma de fogo.

Militares do 3º Batalhão foram até o endereço e encontraram a casa, na Alameda 2, com as portas abertas.

Ronaldo foi encontrado caído sobre uma poça de sangue no interior do imóvel, já morto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e apenas constatou a morte da vítima.

Os militares acionaram a Perícia Oficial Técnica (Politec). O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necrópsica.

Ainda não se sabe o que possa ter motivado o homicídio e nem a identificação dos suspeitos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A Polícia não informou se investiga a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) ou homicídio.