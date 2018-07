A motivação do homicídio ainda está sendo investigada pela Polícia Civil

DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

Um homem identificado pelas iniciais Cleverton de Souza, de 29 anos, foi assassinado nesta quinta-feira (12), no Município de Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá). Até o momento nenhum suspeito foi preso.

O homicídio ocorreu na Avenida Marechal Rondon, próximo ao Horto Florestal. A vítima estava em sua barraca de pamonha, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram os disparos.

Um dos tiros atingiu o coração de Cleverton, que morreu antes da chegada do socorro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito.

Testemunhas afirmaram que os assassinos estavam em uma motocicleta modelo Titan. Após os disparos, a dupla fugiu do local.

De acordo com informações do site Agora MT, a vítima possuía passagens criminais e tinha cumprido pena em uma penitenciária do Estado.

Até o momento nenhum dos suspeitos foi preso. A motivação do homicídio ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.