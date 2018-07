DA REDAÇÃO



A Polícia Civil informou ter desarticulado nesta sexta-feira (13) uma grande quadrilha que atuava em consórcio no tráfico de drogas em Cuiabá. Ao todo 18 pessoas foram presas, entre flagrantes e alvos de mandados.

Dezoito pessoas foram presas e uma adolescente apreendida durante a Operação Spot, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Quarenta e dois tabletes de maconha foram apreendidos em um veículo no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Capital.

Dez pessoas foram autuadas em flagrante - relacionadas à apreensão de objetos ilícitos como: um revólver calibre 38, 15 munições de igual calibre, duas balanças de precisão, R$ 10 mil em espécie, além de diversas porções de drogas. Neste grupo havia alvos de madados de prisão.

Também foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva da 13ª Vara Criminal Especializada em Entorpecentes; 10 mandados de busca e apreensão da 13ª Vara Criminal e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Criminal.

Conforme o delegado titular da DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, a operação desarticulou uma associação criminosa para o tráfico, que agia de forma coordenada na distribuição de entorpecentes na Região Metropolitana, através de transportes clandestinos de drogas, imprimindo com isso aumento significativo na criminalidade.

“Durante o período de investigação, constatou-se a existência de dois grupos criminosos que atuavam comercializando a droga, sendo um deles relacionado com o transporte de grandes quantidades de entorpecentes, de Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, e outro responsável pelo tráfico ‘formiguinha’, nas bocas de fumo da região metropolitana, existindo uma correlação entre os dois grupos”, explicou.

O delegado adjunto Marcelo Miranda Muniz informou que uma das características da associação criminosa é o consórcio, montado com o objetivo de dividir os custos com a compra da droga e a logística do transporte, que também contava com o acompanhamento de batedores durante todo o trajeto. “Com isso realizava-se o pagamento à vista, possibilitando a entrega imediata, que é logística Spot”, disse o delegado.

Ainda segundo a apuração, um dos integrantes da quadrilha comandava a distribuição e comercialização da droga de dentro da Penitenciária Central do Estado.

A operação é resultado de três meses de investigação, segundo o delegado Marcelo Miranda Muniz. “O ponto de partida foi o recebimento de uma denúncia minuciosa que apontou vários detalhes acerca das atividades de um grande fornecedor. (…) Ao longo do período da operação, os suspeitos movimentaram pelas rodovias mais de uma tonelada e meia de entorpecente - quantidade essa que foi integralmente apreendida pela DRE nos trabalhos de investigação”, afirma.

Para o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, a operação superou as expectativas iniciais. “O resultado foi bastante positivo, além do cumprimento das ordens judiciais que permitiram a desarticulação da associação criminosa, tivemos ainda 10 autuações em flagrante. Sabemos que o tráfico fomenta diversos outros crimes e a Delegacia de Entorpecentes, no seu planejamento operacional para o segundo semestre, fará um trabalho ainda mais intenso na repressão”.

Os procedimentos de flagrante estão sendo realizados na Delegacia, na manhã desta sexta-feira (13). Os presos serão encaminhados para Audiência de Custódia no período vespertino, onde ficarão à disposição do Judiciário.