JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 14 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (10), no Bairro Renascer, em Cuiabá.

Segundo consta no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Nova Mutum, por volta das 22h20.

De acordo com testemunhas, um Wolksvagen Up branco se aproximou do menor e o condutor disparou vários tiros em sua direção. Em seguida, fugiu em alta velocidade.

Rondas foram feitas em busca do veículo e de suspeitos, mas nada foi encontrado.

O adolescente foi socorrido por familiares, que o levaram para o Pronto-Socorro da Capital, onde foi constatado que ele foi atingido com um tiro no tórax. Seu atual estado de saúde não foi informado.

Ninguém soube informar qual seria o motivo da tentativa de execução.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o crime.