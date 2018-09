Corpo do mecânico Geovane Lucas da Silva, de 22 anos (detalhe), foi encontrado na segunda-feira (10)

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil identificou como Geovane Lucas da Silva, de 22 anos, o corpo encontrado às margens da MT-251 no Distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá.

O corpo de Geovane, que apresentava diversas perfurações e tinha o pescoço cortado, foi localizado por trabalhadores de uma construção, na tarde dessa segudna-feira (10).

Geovane trabalhava como mecânico em uma oficina na Avenida das Torres, na Capital. Segundo a Polícia Civil, a identificação do corpo foi feita nesta terça-feira (11).

A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por membros do Comando Vermelho, uma vez que o símbolo da facção criminosa ("CV") havia sido marcado na perna do rapaz.

De acordo com a Polícia Civil, o mecânico foi sequestrado na sexta-feira (7) e estava desaparecido desde então.

Na ocasião, dois suspeitos invadiram a casa de Geovane enquanto ele dormia com a esposa e seus dois filhos, no Bairro Jardim Imperial II.

A dupla chegou a arrombar a porta da residência e apontar uma arma para o rapaz.

Segundo a poolícia, a vítima ainda foi agredida e, em seguida, os suspeitos colocaram o mecânico dentro do porta-malas, levando-o do local.

O motivo da morte ainda é apurado pela Polícia Civil.

