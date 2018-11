DA REDAÇÃO



Um homem foi preso depois de roubar um motorista de Uber em Rondonópolis.

A vítima W.G.S. foi encontrada desacordada e caída no chão, no Bairro Parque Universitário.

De acordo com o motorista, o suspeito F.J.S., de 22 anos, o havia contratado pelo aplicativo. A vítima não lembra como foi que ficou desacordada.

O suspeito levou R$ 583, celulares e o carro do motorista, um HB20 branco.

Caminhoneiros informaram aos policiais do 5º Batalhão que viram o suspeito fugindo pela BR-364 em alta velocidade. Os policiais conseguiram alcançar o automóvel e prender o homem.

Aos policiais, F.J.S. disse que já havia gastado o dinheiro e dado um celular para a sua irmã.

No entanto, o valor foi encontrado dentro de um sapato na casa do padrasto do suspeito e o celular estava nas proximidades do local do roubo.