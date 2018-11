CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Alessandra Fernandes Silva, de 29 anos, foi morta a tiros e facadas nesta sexta-feira (9), em Pontes e Lacerda (a 448km de Cuiabá). O principal suspeito do assassinato é o cunhado da vítima, A.F.R, 33 anos, que fugiu da cena do crime.

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe acionada para atender a ocorrência foi recepcionada pela filha da vítima, uma menina de 4 anos de idade, que saiu na porta da casa e disse: “Tio, minha mãe está morta lá dentro”.

A criança foi quem conduziu a equipe pela cena do crime. Ela contou aos policias que presenciou o fato e que o tio teria matado mãe com uma faca com cabo de madeira.

Na ocasião, a criança disse ter pedido para que o tio não fizesse mal à mãe. No entanto, o homem ameaçou a criança de morte, caso ela o “impedisse”.

O corpo da vítima foi encontrado de bruços, próximo a uma grande quantidade de sangue, na cozinha da residência.

Em volta da vítima havia uma arma de fogo do tipo garrucha calibre 22 e várias facas. Em cima de um armário havia uma faca de cabo de madeira que a criança apontou ter sido usada pelo tio para matar sua mãe.

O corpo foi encaminhado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O suspeito, ainda não localizado, deve responder por feminicídio e ameaça contra a criança.

O caso será investigado pela Polícia Civil.