DA REDAÇÃO



O acusado pelo feminicídio que vitimou a ex-companheira, em setembro deste ano, no Município de Castanheira (779 km a Noroeste), foi preso pela Polícia Civil, no sábado (10), em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste).

O suspeito A. E. P., 53 anos, era considerado foragido da Justiça desde a data do crime, ocorrido na madrugada de 18 de setembro. Ele foi identificado no mesmo dia, após oitivas e levantamentos realizados pela Delegacia de Polícia de Castanheira.

Poucas horas após o fato, o delegado Marco Bortolotto Remuzzi representou pela prisão preventiva do suspeito, sendo deferida pelo Judiciário.

Após o crime, o homem fugiu do Município e teria se escondido na região da fronteira entre Brasil e Bolívia.

O crime

Na noite do crime, segundo familiares da vítima Rosana Borges das Neves, 31,o suspeito teria invadido a residência, procurado pela ex-companheira e efetuado disparos contra ela.

Rosana foi encontrada em um dos cômodos, agonizando, ferida com disparos de pistola 765, morrendo instantes depois.

As testemunhas também contaram que a mulher chegou a romper relacionamento com o suspeito em ocasiões anteriores, e que inclusive ela relatou ter apanhado com um chicote.

Investigação

De acordo com o delegado à frente das investigações, Marco Remuzzi, a elucidação da autoria do crime ocorreu de forma ágil.

“Iniciamos os trabalhos ainda na madrugada do crime, ouvindo testemunhas e reunindo elementos probatórios que fizeram com que conseguíssemos a decretação da prisão preventiva na mesma data do crime”, explica.

Prisão

O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido por equipe da Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade e Campos de Júlio, coordenada pelo delegado Clayton Queiroz Moura. A descoberta da localização do suspeito foi realizada em conjunto com a Delegacia de Castanheira.

A.E.P. será encaminhado à unidade prisional, ficando à disposição do Judiciário.

Leia mais sobre o assunto:





Homem é suspeito de invadir casa e matar a ex-esposa a tiros