O peixe apreendido por policiais e fiscais no domingo na região de Rondonópolis

DA REDAÇÃO



Policiais militares do Batalhão Ambiental e fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente apreenderam 637 kg de pescado de várias espécies, na região de Rondonópolis.

A apreensão aconteceu no domingo (11), durante patrulhamento pela MT-458 nas proximidades da Aldeia Tadarimana, dos índios bororos.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista fugiu pelo matagal abandonando o Savero vermelho carregado de peixes jaú, pintado, cachara, dourado, cacu e jurupoca.

O pescado foi encaminhado para o pátio da 2ª Cia Polícia Militar de Proteção Ambiental e posteriormente doado.

No total, 18 pessoas foram abordadas e orientadas e seis veículos vistoriados e um apreendido, durante a operação da PM e do Sema, que começou no sábado (10).