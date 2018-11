JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Dois ladrões foram presos, no final da manhã desta segunda-feira (12), após assaltarem pessoas que estavam em um ponto de ônibus, no Bairro Paiaguás, em Várzea Grande.

Durante a fuga, a dupla ainda trocou tiros com a PM. Eles foram detidos em uma região de mata, próximo ao Bairro São Simão.

Conforme o relato da Polícia Militar, os ladrões estavam em uma motocicleta Honda vermelha, com registro de roubo, quando interceptaram as vítimas no ponto de ônibus. Eles tomaram celulares e alguns cartões de transporte, fugindo em seguida.

Quando a PM chegou ao local, ouviu o relato das vítimas e saiu em buscas dos suspeitos.

Assim que avistaram a viatura da polícia, os bandidos fugiram e, em determinado momento, abandonaram a motocicleta e atiraram contra os militares, que revidaram.

Foi solicitado apoio e os criminosos acabaram presos. Um deles usava tornozeleira eletrônica e possui quatro passagens criminais - sendo duas por roubo e furto.

Com eles, foram recuperados os pertences levados das vítimas.

Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes da PM, em Várzea Grande, onde o caso foi registrado.