BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O motorista de um aplicativo, identificado pelas iniciais G.C.M.T., de 36 anos, foi preso por dar apoio em um assalto na Churrascaria Gaúcha, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá.

O crime ocorreu na segunda-feira (7), mas o homem só foi preso nessa quarta-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi até a delegacia e fingiu ter sido vítima de roubo, mas as imagens do circuito de segurança mostraram que ele participou do crime.

Na ocasião, bandidos renderam funcionários e clientes da churrascaria e levaram cerca de R$ 5 mil, além de celulares e joias. O roubo aconteceu por volta das 14h30.

Ele informou que tinha estacionado na frente do restaurante quando teve seu carro levado por bandidos por volta das 15h30. O suspeito chegou a registrar um boletim de ocorrência.

Nas imagens, é possível ver o homem estacionando o veículo em uma rua na lateral da churrascaria. Os ladrões saem do carro enquanto o motorista fica esperando.

G.C.M.T. ainda desce do automóvel e fuma um cigarro. Minutos depois, o comparsa volta e entra no veículo. Os outros participantes do assalto ainda estão foragidos.

Veja as imagens: