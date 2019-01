BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Três homens - de 20, 29 e 32 anos - foram presos após arrombarem uma agência do Banco do Brasil no início da madrugada desta sexta-feira (11), em Mirassol D’Oeste (295 km de Cuiabá). Apesar do arrombamento, os bandidos não conseguiram levar nenhum valor.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem foi até a Polícia Militar e denunciou que um Corolla suspeito estava trafegando na Avenida Sergipe.

Ao chegarem ao endereço, os militares checaram a placa do carro e constataram que não batiam com as características do automóvel. No momento da abordagem, o motorista estava falando no celular.

Ao verificarem dentro do Corolla, os policiais encontraram diversas ferramentas utilizadas em roubo a banco como lixadeiras, alicates, maçaricos e explosivos. Diante disso, o suspeito foi preso.

Pouco depois, os PMs perceberam que um Onix branco, com duas pessoas, passava diversas vezes na frente da 3ª Cia da PM.

Em abordagem ao carro, os policiais encontraram uma bateria de caminhão e um celular LG igual ao do primeiro suspeito preso.

A PM então foi até a agência bancária e a encontrou arrombada com ferramentas abandonadas em seu interior.

A dupla também foi presa e já possuía passagens criminais por furto a banco e homicídio.