Três suspeitos de integrarem uma quadrilha que agia com truculência em roubos na zona rural de Várzea Grande foram presos na quinta-feira (10) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (DERF-VG).

As investigações, conduzidas pelo delegado Afonso Monteiro da Silva Junior, apontam que os detidos estão envolvidos em, pelo menos, dois roubos a chácaras.

Segundo a Polícia, "eles atuavam com grave ameaça e extrema violência à integridade física das vítimas".

Ambos os assaltos ocorreram no mesmo dia, 8 de janeiro. O primeiro foi realizado na madrugada, por volta das 3h da manhã. Já o segundo roubo ocorreu por volta das 21h30, em uma chácara no assentamento Nossa Senhora Aparecida, também em Várzea Grande.

Nas duas ações as vítimas - três delas idosas - foram agredidas com coronhadas e socos. Elas também foram amarradas.

No primeiro roubo, os criminosos levaram itens de valor na residência (eletrodomésticos, joias, e um Saveiro). Na segunda ação dos bandidos foram levados dois veículos (um Corola e uma motocicleta XRE), além de joias e R$ 50 mil em espécie.

Os trabalhos de investigação apontaram que os suspeitos I.S.G., 24, R.S.L., 29, e F.C.S., 28, atuaram nos dois roubos. Contudo, “existe a suspeita que eles tenham atuado também em outros roubos na região, em razão do registro de assaltos em que os criminosos atuaram com o mesmo modus operandi e violência”, explicou o delegado.

Submetidos a atos de reconhecimento, os três foram apontados por algumas das vítimas como os autores dos roubos. Segundo a Polícia, eles "ostentam vasta ficha criminal em delitos patrimoniais".

Conduzidos à delegacia, os suspeitos foram autuados por roubo majorado (pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição a liberdade das vítimas) e associação criminosa.

O trio foi encaminhado para audiência de custódia, com a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, ficando à disposição do Judiciário.

Para o delegado Afonso Monteiro Junior, as prisões são de grande importância para o enfrentamento aos delitos patrimoniais na cidade de Várzea Grande, em especial os cometidos nas propriedades rurais. "Em razão da periculosidade, a Polícia Civil espera que os criminosos sejam mantidos encarcerados o maior tempo possível", destaca o delegado.

A Derf de Várzea Grande continua com as investigações para identificar outras ações realizadas pelo grupo na região, e também para identificar e prender eventuais comparsas dos detidos.