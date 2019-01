DO REPÓRTER MT



Uma pisicóloga teve seu carro roubado na hora do almoço desta sexta-feira (11), na Avenida Ipiranga, Goiabeiras, na região central de Cuiabá. Ela foi abordada por dois homens em frente à sua residência e teve um Citroen C3 (placa OAX-4174) levado pelos assaltantes.

Informações sobre o veículo podem ser repassadas à família da vítima através do telefone (65) 99647-0074 e 3054 4743. Segundo relatos, dois assaltantes a renderam na porta de casa e levaram o veículo.

Segundo a vítima, o fato aconteceu por volta de 12h, quando ela estava saindo do carro e foi abordada com arma. “Machucaram o braço, eu gritava pra não fazer isso, pra não pegar minha bolsa. E quando viu que não ia entregar a bolsa, muita gente nos prédios vizinhos, gritavam polícia, socorro, e arma apontada pra mim, foi aí que ele tomou a chave da minha mão e jogou para o outro assaltante. Eles entraram no carro e saíram cantando pneu”, relatou a vítima.

A cena foi tão assustadora que todos os vizinhos saíram na sacada dos prédios ao redor gritando.

O momento do roubo foi flagrado por uma equipe do Grupo Gazeta de comunicação.

A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Veja o vídeo: