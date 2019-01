DA REDAÇÃO



A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Cuiabá (Deletran) indiciou o motorista de aplicativo Uber que provocou a morte de um casal em um acidente na Avenida da Feb em Várzea Grande, no dia 28 de outubro de 2018.

Eduardo Nilson Amorim Leal, de 23 anos, estava na contra-mão e em alta velocidade quando atingiu o carro das vítimas, Airton Batista da Silva, de 49 anos e Rosilda Batista da Silva, de 51.

O motorista vai responder por duplo homicídio doloso, sujeito a penas que vão de 6 a 20 anos de reclusão.

Ele ainda irá responder por lesão corporal a um casal de motociclista que também foi atingido no acidente.

O acidente ocorreu por volta da meia noite do dia 28. O motorista da Voyage trafegava na contra-mão pela Avenida da Feb, sentido posto zero km.

Segundo informação, o veículo começou a andar na contra-mão desde as proximidades do Aeroporto Marechal Rondon. No percurso colidiu com vários veículos até que chegando perto de uma empresa (Pemaza) colidiu em uma motocicleta, causando lesão grave tanto no condutor (C.E.F.D., 20 anos) quanto no garupa (F.M.F., 21 anos).

Em seguida, colidiu de frente com o veículo Gol, o que causou a morte do condutor Airton Batista da Silva e da passageira, Rosilda Batista da Silva.

Eduardo Nilson Amorim Leal , na ocasião do acidente, saiu entubado do local.

Ele já deixou o hospital e ainda será ouvido na Delegacia, para explicar os motivos que o levaram a andar na contra-mão, causando o grave acidente com duas vitimas fatais e lesão em outras duas.