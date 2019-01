Testemunha pegou arma que estaria na cena do crime

Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada deste sábado (12), no condomínio Belvedere 2, no Bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá.

Gerson Gauto Flores, de 53 anos, fazia a segurança do empreendimento, que ainda está em construção, quando foi atingido pelo disparo.

De acordo com informações da Polícia Militar um outro segurança, que também trabalha no local, teria ouvido o tiro enquanto estava dentro de seu carro.

A testemunha, identificada como R.F., também informou que teria visto três pessoas correndo, porém não conseguiu informar as características dos suspeitos.

A polícia então foi em direção ao local por onde os suspeitos teriam fugido e encontrou uma escada encostada no muro do condomínio e uma máscara de caveira dourada no chão. Os itens irão para análise da perícia.

Depois de realizadas as buscas no local, foi encontrado em posse de R.F. um revólver calibre 38 com seis munições, mais cinco munições intactas em um de seus bolsos.

Questionada pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a testemunha alegou que deu um tiro para assustar os suspeitos e indicou o local onde dispensou o cartucho da bala, que foi localizado pelos policiais.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.