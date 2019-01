A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o carro roubado do motorista estaria em uma casa no Residencial Henrique Celestino

Dois homens e uma mulher foram presos nessa sexta-feira (11) em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, após sequestrarem e roubarem um motorista de aplicativo.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o carro roubado do motorista estaria em uma casa no Residencial Henrique Celestino. A vítima foi libertada no Bairro Chapéu do Sol.

Ao chegarem na casa apontada como local em que o veículo estava, os policiais viram um dos suspeitos pulando o muro. Houve perseguição e Valdei Picolomini Junior, de 22 anos, invadiu uma distribuidora de bebidas para tentar se esconder. Os policiais entraram no local e prenderam o suspeito, que resistiu.

Dentro da casa estava Igor Barbosa da Cruz, que também foi preso.

Aryane Ferreira da Silva, de 19 anos, é suspeita de ter acionado o motorista do aplicativo para uma corrida. Ela também foi presa pela Polícia Militar.

O veículo foi devolvido ao proprietário.