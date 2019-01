Um dos suspeitos não conseguiu fugir pois está com uma perna quebrada

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Dois jovens foram presos com porções de drogas sintéticas e notas de dinheiro falso no bairro Barra do Pari, em Cuiabá, na tarde da última sexta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que estavam vendendo drogas em uma casa. Ao chegar no local, a equipe da polícia viu quatro pessoas na frente da residência e, ao perceberem a aproximação da viatura, três indivíduos começaram a fugir.

Apenas um dos fugitivos, G.P.M., 19 anos, que estava com a perna esquerda quebrada por conta de um acidente de trânsito, foi capturado. O outro suspeito R.L.R., 18 anos, não abriu fuga junto com os outros e também foi preso.

Após a revista de praxe foram encontrados uma porção de maconha, oito comprimidos de ecstasy, uma porção de ecstasy em pó, e duas cartelas de LSD.

No interior da casa ainda foram encontradas um galão com lança perfume, uma balança de precisão e duas notas falsas de R$ 50. Com apoio de cães farejadores, nos fundos da residência ainda foram encontradas três porções grandes de maconha.

Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas e crime contra a fé pública por portar dinheiro falso.