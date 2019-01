De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos conseguiram arrombar a porta que dá acesso ao cofre, mas não conseguiram violá-lo, nem levar o dinheiro que estava guardado.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia a possibilidade de furto. Assim, policiais da Força Tática de Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, foram para Arenápolis dar apoio à guarnição do município.

Com o objetivo de frustrar a ação dos criminosos, assim que o sistema de monitoramento acusou a invasão do banco, o local foi cercado. No entanto, em determinado momento, o sinal foi desligado e o agente que monitora perdeu o sinal de dentro da agência.